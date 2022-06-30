Интернет от Starlink до конца года появится в поездах УЗ – глава Госспецсвязи
Укрзализныця уже протестировала пилотный проект установки Starlink в поездах. В поездах спутниковый интернет от Starlink появится до конца 2022 года.
Об этом в интервью Liga.Tech заявил глава Госспецсвязи Юрий Щиголь.
По его словам, после тестирования украинские специалисты связались с техническими специалистами Starlink и показали, как это работает.
"Даже они удивились, что мы смогли так применить Starlink. По техническим характеристикам он не должен работать на таких скоростях. Но работает и оказывает услуги", – заявил глава Госспецсвязи.
За последние 4 месяца Украина получила от разных стран, компаний и организаций около 12 тыс. терминалов Starlink от компании SpaceX Илона Маска.
Напомним:
Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров сообщил, что компания Starlink Ukraine ("Старлинк Юкрейн") получила лицензию оператора.
Экономическая правда
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