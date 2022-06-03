Шмыгаль иностранным компаниям: прекращение работы в Украине - это санкции против нашей экономики

Премьер-министр Денис Шмыгаль обратился к международным компаниям с призывом возобновить работу уже сейчас, как это сделало большинство украинских предприятий в безопасных регионах.

Об этом говорится в его соцсетях.

По его словам, правительство будет максимально в этом помогать. "Ваше возвращение станет проявлением настоящей солидарности с украинским народом, который сегодня борется за свою свободу и борется за мирное будущее всей Европы", - заявил он.

Напоминаем:

Почти каждый второй украинский бизнес полностью или частично вернулся к работе после вынужденной приостановки 24 февраля.

В полном объеме работают 47% компаний-членов ЕБА (в прошлом месяце таких было 28%), остальные 50% работают с определенными ограничениями или частично.