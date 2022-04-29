44% украинских бизнесов возобновили работу после вторжения России
Пятница, 29 апреля 2022, 16:14 -
Почти каждый второй украинский бизнес полностью или частично вернулся к работе после вынужденной приостановки 24 февраля.
Об этом говорится в результатах опроса Опендатабот. В опросе приняло участие более 2 тысяч респондентов.
Так, 44% участников ответили, что их бизнес вернулся к работе. В комментариях подписчики уточняли, что это может быть полное или частичное возобновление деятельности.
Ранее сообщалось, что количество неработающих представителей малого бизнеса сократилось с 42% месяц назад до 26%.
Экономическая правда
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