На деоккупированных территориях железнодорожное сообщение восстановлено на 45%
Вторник, 31 мая 2022, 20:14 -
На освобожденных территориях железнодорожное сообщение восстановлено на 45%, а 85% деоккупированных городов, поселков и сел – со светом.
Об этом сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.
В 326 населенных пунктах возобновили работу учреждения медицины, в более чем 400 – открылись аптеки. В Киевской области работают все подстанции. Сейчас энергетики работают над подключением каждого отдельного дома или квартиры согласно поданным заявкам.
А практически по всей Харьковской области выполняются ремонтные работы на газопроводах.