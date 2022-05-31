На деоккупированных территориях железнодорожное сообщение восстановлено на 45%

На освобожденных территориях железнодорожное сообщение восстановлено на 45%, а 85% деоккупированных городов, поселков и сел – со светом.

Об этом сообщил заместитель председателя ОП Кирилл Тимошенко.

В 326 населенных пунктах возобновили работу учреждения медицины, в более чем 400 – открылись аптеки. В Киевской области работают все подстанции. Сейчас энергетики работают над подключением каждого отдельного дома или квартиры согласно поданным заявкам.

А практически по всей Харьковской области выполняются ремонтные работы на газопроводах.