Молдова хочет покрыть до 30% потребления электроэнергией "Энергоатома"

Компания Energocom (Молдова) планирует подписать с "Энергоатомом" договор на поставку электроэнергии, который должен покрыть до 30% потребления страны в июне.

Об этом в Telegram написал вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину.

"Хочу сообщить о последних решениях по ситуации с электроснабжением на июнь. "Энергоком" продлил контракт еще на месяц по цене 59,90 $/MWh с МолДРЭС.

Кроме того, "Энергоком" подпишет с "Энергоатомом" (украинской государственной компанией) контракт на поставку электроэнергии на 30%. Средневзвешенная цена электроэнергии на июнь составит примерно 65,03 $/MWh", - пишет Спину.

При этом ранее в Молдову поставляло электроэнергию "Укргидроэнерго", согласно неравномерному графику, согласованному с Energocom и Moldelectrica. В компании такие поставки называли "тестовыми".

"Укргидроэнерго" в мае выкупало пересечение для поставок в Молдову на суточных аукционах. А на июнь компания выкупила пересечение только на 1 июня.

По результатам суточных аукционов по распределению пропускной способности по направлению UA-MD на 2 и 3 июня ни одна компания не выкупала сечение.

Экономическая правда