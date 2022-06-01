Молдова хочет покрыть до 30% потребления электроэнергией "Энергоатома"
Компания Energocom (Молдова) планирует подписать с "Энергоатомом" договор на поставку электроэнергии, который должен покрыть до 30% потребления страны в июне.
Об этом в Telegram написал вице-премьер-министр – министр инфраструктуры Молдовы Андрей Спину.
"Хочу сообщить о последних решениях по ситуации с электроснабжением на июнь. "Энергоком" продлил контракт еще на месяц по цене 59,90 $/MWh с МолДРЭС.
Кроме того, "Энергоком" подпишет с "Энергоатомом" (украинской государственной компанией) контракт на поставку электроэнергии на 30%. Средневзвешенная цена электроэнергии на июнь составит примерно 65,03 $/MWh", - пишет Спину.
При этом ранее в Молдову поставляло электроэнергию "Укргидроэнерго", согласно неравномерному графику, согласованному с Energocom и Moldelectrica. В компании такие поставки называли "тестовыми".
"Укргидроэнерго" в мае выкупало пересечение для поставок в Молдову на суточных аукционах. А на июнь компания выкупила пересечение только на 1 июня.
По результатам суточных аукционов по распределению пропускной способности по направлению UA-MD на 2 и 3 июня ни одна компания не выкупала сечение.
Экономическая правда
"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.