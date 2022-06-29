Украина получила от США грант в 1,3 миллиарда

Украина получила 1,3 миллиарда долларов грантовой помощи от США в рамках пакета финансирования бюджета в 7,5 млрд дол.

Об этом премьер-министр Денис Шмигаль сообщил в Twitter.

Он поблагодарил партнеров за беспрецедентную поддержку в виде санкций, оружия и финансов. Ранее, 8 июня, Украина получила первый миллиард долларов из этого пакета помощи.

Дякуємо 🇺🇸 @POTUS за безпрецедентну підтримку. Санкції, зброя і фінанси наближують перемогу 🇺🇦. Щойно отримали грант $1,3 млрд у межах пакету фінансування держбюджету $7,5 млрд. Дякуємо за оперативні рішення @worldbank, через механізм якого здійснено переказ, та @DavidMalpassWBG! June 29, 2022

Напоминаем:

Прямая поддержка в размере 1 млрд. долларов в рамках пакета помощи Украине от США объемом 40 млрд. долларов уже прибыла в Украину.

Посол Украины в США Оксана Маркарова рассказала, на какие цели уйдут 40 миллиардов долларов помощи, недавно своей подписью одобрил Джо Байден. Более половины, 23,75 млрд., предусмотрено на безопасность и оборонную помощь Украине, а также на усилия США по усилению европейской безопасности.