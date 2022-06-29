Оккупанты захватили отдельные объекты "Херсоноблэнерго"

Оккупанты и коллаборанты захватили отдельные объекты "Херсоноблэнерго", которые обеспечивали поставку и распределение электроэнергии.

Об этом говорится в официальном сообщении АО "Херсоноблэнерго".

"27 июня 2022 года представителями так называемой "Херсонской военной гражданской администрации", при поддержке представителей ФСБ РФ и участием начальника службы воздушных и кабельных электрических сетей АО "Херсоноблэнерго" были захвачены отдельные объекты, принадлежащие АО "Херсоноблэнерго" и обеспечивавшие снабжение и распределение электрической энергии потребителям Херсонской области.

Во время захвата предприятия оккупантами был представлен так называемый новый руководитель предприятия Жаханович Ю.Е., не имеющий никакого отношения к исполнительным органам АО "Херсоноблэнерго".

Единственным законным руководителем Общества является Председатель Правления Сафронов И.М.", - говорится в заявлении.

Отмечается, что с 27 июня "Херсоноблэнерго" частично потеряло контроль над обслуживанием электрических сетей Херсонской области.

"Оккупационные органы оказывают давление на работников предприятия, заставляют писать заявления на сотрудничество и другое.

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Руководство "Херсоноблэнерго" обратилось в правоохранительные органы с заявлением о предоставлении правовой оценки и привлечении к уголовной ответственности лиц, принимавших участие в попытке захвата общества", - добавили в предприятии.

В "Херсоноблэнерго" подчеркнули, что на сегодняшний день поставка электрической энергии на территорию Херсонской области осуществляется с подконтрольной территории Украины, исключительно украинскими поставщиками.

Оплата за поставленную продукцию производится только в национальной валюте Украины, гривне, а все остальные возможные расчеты – это мошенничество, подчеркнули в компании.

Напомним:

Государственному бюро расследований и Офису генерального прокурора не удалось арестовать энергоактивы группы VS Energy, связанной с замглавы Госдумы РФ Александром Бабаковым и его партнерами.

Прокурор Офиса генпрокурора Роман Тулин просил признать пакеты акций Херсоноблэнерго, Кировоградоблэнерго, Житомироблэнерго, Ровнооблэнерго, Черновцыоблэнерго вещественными доказательствами в уголовном производстве и наложить на них арест.

Следствие заявило суду, что представители VS Energy противоправно консолидировали часть объектов энергетической инфраструктуры Украины и в течение длительного времени наносили ущерб Украине, подрывали ее суверенитет и территориальную целостность.

В материалах суда указано, что VS Energy связана с российской преступной организацией "Лужники".

Во главе ее, по данным следствия, стоят бывший президент ФК "ЦСКА" Евгений Гинер, заместитель председателя Госдумы РФ Александр Бабаков и Михаил Воеводин, который, по информации Интерпола, имеет статус так называемого вора в законе и известен под кличкой Миша Лужнецкий.

Однако суды обеих инстанций отказались арестовать корпоративные права облэнерго.

Экономическая правда