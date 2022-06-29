США внесли в черный список пять китайских компаний за помощь армии РФ

В США внесли пять китайских компаний в черный список за нарушение санкций – у Байдена считают, что они помогали российским военным и оборонным компаниям до и во время вторжения в Украину.

Об этом сообщает Financial Times.

Департамент торговли внес такие китайские фирмы Connec Electronic, King Pai Technology, Sinno Electronics, Winninc Electronic и World Jetta (HK) Logistics в такой список. Фактически американским компаниям запрещено экспортировать в компании из списка.

"Сегодняшние действия посылают мощный сигнал юридическим и физическим лицам по всему миру, что если они стремятся поддержать Россию, США их отрежут", - сказал Алан Эстевес, замминистра торговли.

В последние два месяца советник США по национальной безопасности Джейк Салливан и министр обороны Ллойд Остин предупреждали своих китайских коллег, что Вашингтон будет предпринимать решительные действия, если Китай предоставит России любое военное оборудование или помощь. Представители США заявили, что нет доказательств того, что Китай оказал военную помощь.

Министерство торговли не обвиняет китайское правительство или военных в снабжении оборудования российской армии. "Мы не видели, чтобы Китай поставлял России военную технику, или систематического уклонения от санкций", – сказал представитель Белого дома.

Но решение включить компании в "черный список" подчеркнуло растущую обеспокоенность связями между Китаем и Россией.

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