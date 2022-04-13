США готові до дій проти Китаю за підрив санкцій проти РФ

Міністерка фінансів США Джанет Єллен попередила про економічні та фінансові наслідки для Китаю та інших країн, які спробують допомогти РФ обійти санкції.

Про це повідомляє Financial Times з посилання на слова міністерки.

Вона зазначила, що США готові вдаватися до дій, якщо близькі до агресора країни спробують підірвати масштабний пакет санкцій, накладений західними союзниками.

У своїй промові посадовиця виокремила Китай та інші країни, які уникають ухвалення рішень "і, можливо, бачать можливість отримати вигоду, зберігши свої відносини з Росією та заповнивши порожнечу, залишену іншими".

"Коаліція країн, які вводять санкції, не буде байдужою до дій, які їх підривають", — сказала Єллен. "Китай не може очікувати, що світове співтовариство поважатиме його заклики до принципів суверенітету та територіальної цілісності в майбутньому, якщо [він] не буде поважати ці принципи зараз, коли це має значення", – попередила вона.

"На ставлення світу до Китаю та його подальшої економічної інтеграції може вплинути реакція Китаю на наш заклик до рішучих дій щодо Росії".

Нагадуємо:

Сполучені Штати вперше запровадили вторинні санкції проти компаній, які не зареєстровані в РФ, але можуть допомагати агресору ухилятися від санкцій.