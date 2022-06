Кулеба призвал отключить "Газпромбанк" от SWIFT

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров отключить от SWIFT российский "Газпромбанк", который используется одновременно для получения европейской платы за нефть и газ и выплат зарплат российским военным.

Об этом он написал в Twitter, отреагировав на расследование журналистов программы "Схемы".

"Украинские журналисты-расследователи обнаружили, что российский "Газпромбанк" используется как для получения европейских платежей за газ и нефть, так и для выплат зарплат российским войскам, ведущим агрессивную войну против Украины.

Какая ирония. На "Газпромбанк" нужно наложить санкции и отключить от SWIFT", – написал министр.

Ukrainian investigative journalists have revealed that Russian Gazprom bank is used to both receive European payments for gas and oil and pay salaries to Russian troops waging an aggressive war against Ukraine. What an irony. Gazprom bank must be sanctioned and banned from SWIFT. https://t.co/X0vBJlqfik