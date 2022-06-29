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Кулеба призвал отключить "Газпромбанк" от SWIFT

Среда, 29 июня 2022, 10:19 - Алексей Павлыш

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал партнеров отключить от SWIFT российский "Газпромбанк", который используется одновременно для получения европейской платы за нефть и газ и выплат зарплат российским военным.

Об этом он написал в Twitter, отреагировав на расследование журналистов программы "Схемы".

"Украинские журналисты-расследователи обнаружили, что российский "Газпромбанк" используется как для получения европейских платежей за газ и нефть, так и для выплат зарплат российским войскам, ведущим агрессивную войну против Украины.

Какая ирония. На "Газпромбанк" нужно наложить санкции и отключить от SWIFT", – написал министр.

Напомним:

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Журналисты "Схем" обнаружили, что Россия выплачивает заработные платы и надбавки своим солдатам, ведущим войну против Украины, через Газпромбанк – он до сих пор избегает серьезных санкций Запада, в том числе отключения от SWIFT.

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МИД SWIFT Газпром Россия санкции
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