Грузия запретила экспорт пшеницы и ячменя из-за российского вторжения в Украину

Правительство Грузии одобрило постановление, предусматривающее запрещение экспорта пшеницы и ячменя из Грузии до 1 июля 2023 г. на фоне российско-украинской войны.

Об этом сообщает пресс-служба грузинского правительства.

Соответствующий документ уже подписал премьер-министр Грузии.

Как отмечено в постановлении, решение обусловлено актуальными проблемами продовольственной безопасности.

"Учитывая глобальные проблемы продовольственной безопасности, возникшие в результате российско-украинской войны, экспорт пшеницы и ячменя из Грузии запрещен до 1 июля 2023 года. Постановление правительства вступает в силу с момента подписания и распространяется на возникающие договорные отношения в рамках цепи стоимости. с 4 июля 2022 года", – говорится в постановлении.

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Страны Великой Семерки договорились мобилизовать более 4,5 млрд долларов на противодействие созданной Россией продовольственной нестабильности, из-за чего 20 миллионов человек могут оказаться на грани голодной смерти.

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Кризис вызван тем, что Россия блокирует украинские морские порты – главные "ворота" для экспорта зерна на мировой рынок, на котором Украина является одной из главных стран-экспортерок. В настоящее время Украина может вывозить лишь около 2 млн тонн зерна в месяц, чего недостаточно для удовлетворения спроса на рынке, поэтому цены на агропродукцию стремительно растут.

В таких условиях некоторые страны начинают ограничивать объемы продукции, вывозимой за пределы страны. К примеру, Индия ограничила экспорт пшеницы для обеспечения продовольственной безопасности страны, хотя ожидалось, что она все же выйдет на экспортный рынок и сможет унять ситуацию на нем.