Індія заборонила експорт пшениці

Уряд Індії обмежив експорт пшениці для забезпечення продовольчої безпеки країни.

Про це повідомляє Times of India.

Згідно з повідомленням, експорт буде дозволено лише у разі "поставок, за якими було видано безвідкличний акредитив (зобов'язання - ЕП)" до відповідного рішення.

В уряді висловили стурбованість нинішніми темпами експорту пшениці в інші країни та ймовірною тенденцією у найближчі кілька місяців через російське вторгнення в Україну.

Там пояснили своє рішення необхідністю забезпечити продовольчу безпеку країни та потреб сусідніх та вразливих країн.

Нагадуємо:

Індія у квітні експортувала рекордні 1,4 млн тонн пшениці на тлі більшої цінової привабливості та дефіциту пропозицій.

Посуха, пандемія коронавірусу та російська війна в Україні можуть викликати у світі "найсильніший з часів Другої світової війни" голод.