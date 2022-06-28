Британцы – на армию, немцы – на медицинские нужды: на что жертвуют через платформу United24 иностранцы

За неполные два месяца работы фандрейзинговой платформы UNITED24 доноры со всего мира внесли благотворительные взносы на общую сумму 62 864 493 долларов. Наибольшее количество пожертвований поступило из США, Германии, Франции, Канады, Великобритании и Украины.

Об этом сообщает пресс-служба платформы.

Отмечается, что самое популярное направление вкладов – "Оборона и разминирование".

"Охотнее всего на армию донатят именно украинцы (70% от общего количества пожертвований), сохраняя паритет по другим двум направлениям (15% на каждый).

Следующие по активности помощи украинской армии – британцы, французы и канадцы (60% от всех донатов). Американцы жертвовали в оборону 50%. Немцы - только 25%, предпочитая медицинское направление, на которое поступило 65% пожертвований", - говорится в сообщении.

"На сегодняшний день к UNITED24 присоединились жители 89 стран. Мы видим их поддержку не только в цифрах аналитики на сайте платформы.

Люди в разных уголках планеты создают собственные минифандрейзинг и инициативы, чтобы собрать средства для победы Украины. Это и менеджер американской гостиницы, которая разместила информацию о UNITED24 с призывом донатить на стойке регистрации. И община канадского города Эгенвиль, организовавшая благотворительный аукцион, где было собрано 90 000 канадских долларов на медицинскую помощь через UNITED24. Мы очень благодарны за все проявления поддержки, поступающей отовсюду", - заявила координатор UNITED24 Ярослав Гресь.

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Также в UNITED24 появились 323 благотворительные подписки на общую сумму 24 000$ ежемесячно, говорят координаторы платформы.

Самые большие из них составляют 500 злотых ежемесячно и 250 долларов еженедельно, а самая маленькая - 5 долларов в неделю.

Напоминаем:

Украина объявила о запуске глобальной инициативы United24, первой составляющей которой является онлайн-платформа по сбору средств.

Через месяц после запуска краудфандинговой платформы United24 на оборону и восстановление Украины было собрано более 50 млн долларов.

Экономическая правда