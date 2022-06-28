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США давят на Кипр по поводу запрета поставок нефти из РФ третьим странам – Bloomberg

Вторник, 28 июня 2022, 09:00 - Алексей Павлыш

США настаивают на установлении Евросоюзом предельных цен на российскую нефть и запрете на перевозку ее по морю третьим странам. Кипр против такого запрета.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что министр финансов США Джанет Йеллен в понедельник провела разговор с министром финансов Кипра Константиносом Петридесом.

Они "говорили о цели установления лимита цены на российскую нефть, чтобы лишить Кремль доходов для финансирования войны в Украине, одновременно смягчив побочные эффекты мировой экономики", - говорится в заявлении Минфина США.

По словам источника, США оказывают давление на Кипр с целью введения запрета на перевозку российской нефти в третьи страны судами под кипрским флагом.

Кипр – один из крупнейших игроков на рынке морских перевозок нефти. Петридес в разговоре с Йеллен выразил обеспокоенность по поводу такого запрета.

По словам собеседника агентства, возражая против запрета перевозки, министр финансов Кипра сослался на многие другие страны, которые не ввели санкции против России.

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Напомним:

Лидеры стран Группы Семи близки к соглашению об ограничении цен на российскую нефть, что уменьшит доходы государства-агрессора от его продаж до момента вступления в силу эмбарго на морскую нефть из РФ.

Экономическая правда

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нефть США Кипр Россия санкции
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