В украинских портах заблокировано около 80 иностранных судов

В заблокированных из-за российского вторжения украинских портах остается около 80 судов под иностранными флагами, на которых остаются товары.

Об этом на брифинге в Медиацентре Украина заявил заместитель главы Администрации морских портов Дмитрий Баринов.

"В наших портах около 80 заблокированных иностранных судов вместе с экипажами. Некоторые эвакуировались в начале, некоторых заменили украинские моряки. Потому что судно нельзя оставлять без контроля. На этих судах остается товар, но они не могут выйти из портов при этих обстоятельствах", – сказал он.

Баринов также прокомментировал сообщение о возможном выходе одного из судов из морского порта в оккупированном Мариуполе. По его словам, данная информация не подтверждение, ведь связи с судном нет.

Напоминаем:

В акваторию Мариупольского порта зашло уже второе судно под флагом России и швартуется под погрузку металлопроката.

Российские оккупаны пытаются частично восстанавливать порт в оккупированном Мариуполе, на территории которого находятся украинский металл и зерно, что сигнализирует о намерении врага вывозить ворованное украинское имущество.

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По словам директора порта Барского, на 23 февраля на территории порта находилось около 200 тыс тонн металла и чугуна, стоимость которых составляет 170 млн дол. Зерна было существенно меньше – 3,4 тыс. тонн на складах и еще 9 тыс. тонн на судне под иностранным флагом у одного из причалов.