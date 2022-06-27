"Россия вышла из Совета Европы, ответ очевиден": у Путина отреагировали на иск Ахметова к РФ

Пресссекретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал иск украинского миллиардера Рината Ахметова в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) – заявил о решениях РФ, связанных с выходом из Совета Европы.

Об этом пишет "Интерфакс".

"В данном случае мы же вышли из соответствующих документов с ними, поэтому здесь ответ совершенно очевиден", - сказал Песков.

Так он прокомментировал сообщение о том, что украинский олигарх, основатель группы компаний System Capital Management (SCM) и владелец "Азовстали" Ахметов подал иск против РФ в Европейский суд по правам человека о компенсации ущерба.

15 марта РФ объявила о выходе из Совета Европы.

Затем Комитет министров СЕ принял резолюцию об исключении России из состава организации в соответствии со статьей 8 Устава (Грубое нарушение положений Устава) и, применив формально-принудительный механизм, прекратил членство России в организации в одностороннем порядке.

11 июня Путин подписал законы об установлении предельного срока исполнения в РФ постановлений ЕСПЧ. По этим законам постановления ЕСПЧ, вынесенные после 15 марта 2022 года, не подлежат исполнению в России.

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Напомним:

Миллиардер Ринат Ахметов подал иск в Европейский суд по правам человека против РФ по поводу компенсации за грубые нарушения его прав собственности во время неспровоцированной военной агрессии России против Украины.

Экономическая правда