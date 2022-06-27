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PayPal продлил работу без комиссии для украинцев до сентября

Понедельник, 27 июня 2022, 16:20 - Алексей Павлыш

Платежный сервис PayPal продлевает бескомиссионный период на международные платежи для украинцев до сентября 2022 года.

Об этом сообщил в Facebook министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

По его словам, за 3 месяца работы сервиса украинцы создали более 200 тысяч аккаунтов, отправили и получили платежи более чем на $200 миллионов.

"Именно с помощью PayPal украинцы могут поддерживать оказавшихся за границей родных, собирать донаты со всего мира на армию.

Уверен, что нашим следующим шагом должен стать запуск PayPal и для бизнес-аккаунтов. Это важно, чтобы украинский бизнес мог развиваться, а наши интернет магазины и производители могли продавать по всему миру, принимая деньги на PayPal", - написал министр.

Как отметили в Минцифре, по первым договоренностям все платежи до 30 июня для украинцев производились без комиссии. Сейчас этот срок продлен до конца сентября.

Напоминаем:

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Платежная система PayPal официально начала работу в Украине 17 марта, карточки украинских банков уже можно привязать к кошельку.

Сообщалось, что полный функционал PayPal в Украине не ограничен определенным временем, однако после 30 июня вернутся комиссии за транзакции и снятие денег с аккаунта на банковскую карту.

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PayPal Минцифра
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