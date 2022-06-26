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Укр / Рус

Великобритания выступит гарантом по кредиту Украине на 525 миллионов долларов

Воскресенье, 26 июня 2022, 12:06 - Илья Колдомасов

Великобритания готова предоставить 525 миллионов долларов в качестве гарантий для кредита Всемирного банка Украине в конце этого года.

Об этом сообщает пресс-служба британского правительства.

Этот кредит будет покрывать расходы на зарплаты государственного сектора, а также содержание школ и больниц.

"Великобритания покрывает стоимость кредита только в том случае, если правительство Украины не в состоянии платить. Таким образом, они являются как инвестицией в стратегическую устойчивость Украины, так и выражением уверенности в будущем страны", - говорится в сообщении.

Напоминаем:

Ранее Министерства финансов Украины и Германии подписали соглашение о предоставлении Украине 1 млрд евро грантового финансирования.

Великобритания кредит Всемирный банк
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Экономическая правда
Укр / Рус
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