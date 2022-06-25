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Украина получит 1 миллиард евро от Германии

Суббота, 25 июня 2022, 12:05 - Илья Колдомасов

Министерства финансов Украины и Германии подписали соглашение о предоставлении Украине 1 млрд евро грантового финансирования.

Об этом говорится в сообщении Украинского Минфина.

Средства будут направлены в госбюджет Украины для финансирования первоочередных социальных и гуманитарных расходов во время военного положения.

Министр финансов Сергей Марченко поблагодарил немецкий коллегу "благодаря чьим усилиям мы очень быстро структурировали это соглашение". Он добавил, что надеется получить средства уже в ближайшее время.

Напоминаем:

Министр финансов Германии заявил, что страны Большой Семерки на встрече в четверг договорились выделить Украине помощь около 19 млрд долларов, или более 18 млрд евро.

Ранее сообщалось, что значительная часть этих средств будет предоставлена в форме грантов, то есть безвозвратной помощи. В состоянии войны Украина не может самостоятельно обеспечить необходимые средства в бюджет из-за существенного падения налоговых и неналоговых поступлений.

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Для обеспечения Украины ликвидностью нужно ежемесячно 5 млрд долларов.

Германия кредит
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Экономическая правда
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