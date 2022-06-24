В Буче открыли модульный городок для тех, чье жилье разрушили россияне

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В Киевской области открыли уже второй временный модульный городок, он расположен в Буче и может разместить 704 человека.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий.

"Сегодня открываем временный городок на 352 места в городе-герое Буча. Здесь будут проживать люди, лишившиеся жилья. В частности, среди них будут также жить и учителя, чье жилье разрушено как в Буче, так и в окрестных населенных пунктах и работающих в местной школе", – рассказал министр Алексей Чернышев.

Это размещение, подчеркнул он, является временным, и власти разных ступеней уже работают над долгосрочными вариантами обеспечения жильем и восстановлением поврежденных домов.

По словам министра, всего в Буче в модульных городках на трех локациях планируется разместить 704 человека. "В этом городке 88 жилых комнат, столовые, детские, женские и мужские туалеты и душевые комнаты. Этот вариант, который мы начали реализовывать вместе с правительством Польши, уже доказал удобство и оптимальную комфортность", — добавил Чернышев.

По данным Минрегиона, на 21 июня внутренне перемещенными лицами зарегистрировано 4775 жителей Бучи, из которых 1055 детей (до 18 лет), 1188 пенсионеров, 162 человека с инвалидностью.

В Буче, которая более месяца находилась в оккупации российскими войсками, в результате боевых действий повреждены или разрушены 1735 объектов жилого фонда.

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Напоминаем:

В Бородянке 1 июня открыли первый модульный городок, который обеспечит внутренне переселенных украинцев временным жильем. Следующие городки планируется установить в Макарове, Иванкове и Гостомеле Киевской области, а также в пригороде Чернигова.