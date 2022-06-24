В Украине возобновляют работу магазины одежды группы LPP, в частности – Reserved и Cropp.

В столичных торгово-развлекательных центрах возобновляет работу польская группа LPP, в которую входят такие бренды одежды как Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay.

Об этом сообщает Ассоциация ритейлеров Украины со ссылкой на социальные сети ТРЦ.

Так, магазины вернутся к работе в столичных ТРЦ Dream, Respublika Park, Dream и SkyMall с 25 июня.

В Respublika Park бренды, входящие в польскую группу LPP, представлены брендами Reserved (2699 кв. м), Sinsay (1602,1 кв. м), Cropp (785,6 кв. м), House (742,8 кв. м). ), Mohito (615,2 кв. м). Также ритейлер возобновляет работу в ТРЦ Dream: в Yellow возвращаются в этот день Cropp и House, у Berry – Sinsay.

LPP Group работает в 25 странах и ежегодно продает 259 млн единиц одежды. С 30 марта все магазины LPP приостановили работу на российском рынке.

Напоминаем:

В марте LPP, владеющая брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, заявила, что необходимые меры по закрытию магазинов в России завершены и они прекращают работу. В апреле стало известно, что польский ритейлер продал российский бизнес китайскому консорциуму.