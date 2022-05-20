Власник брендів Reserved, Cropp і Sinsay вирішив продати бізнес у Росії китайському консорціуму

Польський ритейлер та виробник одягу LPP SA, який володіє брендами Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay, вирішив продати російський бізнес китайському консорціуму.

Про це пише Forbes Russia із посиланням на повідомлення компанії.

Назва нового китайського власника та сума угоди у повідомленні не розкривається.

Новий власник не отримає права на використання товарних знаків та брендів, що належали LPP, але зможе продавати всі товари, що належать російському підрозділу ритейлера.

Як йдеться у прес-релізі, рерші магазини відкриються після перерви у найближчі вихідні.

Нагадуємо:

У квітні стало відомо, що польський ритейлер та виробник одягу LPP SA, власник брендів Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay, вирішив продати свій бізнес у Росії.

У березні LPP, що володіє брендами Reserved, Cropp, House, Mohito та Sinsay, заявила, що необхідні заходи для закриття магазинів у Росії завершені і вони припиняють роботу.

Раніше компанія повністю призупинила транспортування товарів до Росії, а також усі інвестиції та плани розвитку, а також закрила інтернет-продаж всіх своїх брендів.

Економічна правда