Два инвестора отправились на конкурс по выводу "Мегабанка" с рынка

Два потенциальных инвестора заинтересованы принять участие в выводе с рынка неплатежеспособного "Мегабанка" - подали заявки на допуск к участию в открытом конкурсе, объявленном Фондом гарантирования.

Об этом сообщает пресс-служба ФГВФЛ.

"Допуск к участию в конкурсе означает, что потенциальный инвестор имеет право ознакомиться с информацией о банке в информационной комнате и принять решение о следующем шаге".

Согласно определенной нормативно-правовым актам процедуры, следующим шагом является представление в Фонд гарантирования заинтересованными инвесторами конкурсных предложений для участия в открытом конкурсе с целью вывода АО "МЕГАБАНК" с рынка иным образом, чем ликвидация банка", - пояснили в Фонде.

Имена потенциальных инвесторов держатся в тайне.

22 июня исполнительная дирекция Фонда приняла решение о продлении срока временной администрации в банке на один месяц до 2 августа.

Вместе с тем, до 7 июля продлен срок подачи конкурсных предложений заинтересованными инвесторами. Также продлили возможность для других заинтересованных инвесторов для подачи заявок на допуск к участию в открытом конкурсе до 30 июня (включительно).

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Целью объявленного открытого конкурса является поиск наименее затратного для Фонда и наилучшего для вкладчиков и кредиторов способа вывода банка с рынка и инвестора, желающего и способного реализовать этот способ.

Законом предусмотрено несколько вариантов – от продажи банка в целом до передачи части его активов и обязательств, добавили в Фонде.

Фонд гарантирования 7 июня приступил к приему заявок от потенциальных инвесторов на участие в открытом конкурсе с целью вывода с рынка АО "МЕГАБАНК".

Инвесторам предлагаются следующие способы вывода неплатежеспособного банка с рынка:

ликвидация банка с отчуждением всех или части его активов и обязательств в пользу принимающего банка;

отчуждение всех или части активов и обязательств банка в пользу принимающего банка с отзывом банковской лицензии неплатежеспособного банка и последующей его ликвидацией.

создание и продажа инвестору переходного банка с передачей ему активов и обязательств неплатежеспособного банка и ликвидацией неплатежеспособного банка;

продажа неплатежеспособного банка инвестору.

"В случае, если проанализировав отчетность и документацию АО "МЕГАБАНК", инвестор не изъявит желание тем или иным способом приобщиться к выводу банка с рынка, будет принято решение о его ликвидации".

Это первый банк, на вкладчиков которого распространяется норма о полном возмещении средств на время военного положения и в течение трех месяцев после его отмены или прекращения. Потому все вкладчики АО "МЕГАБАНК" получат от Фонда гарантирование возмещения по своим вкладам в полном объеме", - говорится в сообщении.

Напомним:

Национальный банк отнес Мегабанк в категорию неплатежеспособных из-за существенных нарушений в части оценки кредитного риска, инсайдерского кредитования и невыполнения плана докапитализации.

В Фонде гарантирования вкладов заявляли, что работники Мегабанка препятствуют доступу законной временной администрации к управлению банком.

В то же время, мажоритарный владелец банка Виктор Субботин отмечал, что представители ФГВФЛ пытались зайти в филиалы банка в Ивано-Франковске и Киеве, но отказались ехать в центральный офис в Харькове.

Позже стало известно, что Фонд гарантирования вкладов физлиц установил контроль над признанным неплатежеспособным "Мегабанком" и приступил к поиску инвесторов, заинтересованных в выводе банка с рынка.

Фонд гарантирования вкладов физлиц с 21 июня приступил к выплатам вкладчикам признанного неплатежеспособным "Мегабанка".

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Экономическая правда