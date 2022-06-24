Танкеры Совкомфлота под флагами Либерии доставляют российскую нефть в Европу в обход санкций – OCCRP

Танкеры, принадлежащие подсанкционной российской государственной компании "Совкомфлот", продолжают доставлять нефть в порты Европы в обход западных санкций.

Об этом говорится в расследовании международной платформы OCCRP.

OCCRP ("Проект по расследованию коррупции и организованной преступности") - основанное в 2007 году объединение СМИ и репортеров, занимающихся журналистскими расследованиями в разных регионах мира.

Как рассказали эксперты, компания скрыла право собственности на суда, оформив их как собственность дочерних компаний на Кипре и в ОАЭ и плавая под флагами Либерии.

Журналисты напоминают, что в феврале США и ЕС ввели санкции против "Совкомфлота". Санкции имели период постепенного введения, прежде чем вступили в силу 26 марта для США и 15 мая для ЕС.

OCCRP обнаружил более 18 танкеров "Совкомфлота", указанных в перечне судов в финансовом учете "Совкомфлота" за 2020 год, которые в течение последнего месяца пересекали Мировой океан. Каждый из них перевозит топливо в среднем на сумму более 240 миллионов долларов. Их перемещение можно отслеживать в режиме реального времени на сайте отслеживания морского движения.

"Когда санкции вступили в силу, некоторые из этих кораблей выключили свои трекеры расположения, то есть их невозможно отследить.

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Среди танкеров "Совкомфлота", не выключавших свои трекеры, было зафиксировано, что один направлялся в США в начале мая, а затем был перенаправлен в Южную Африку и быстро переименован", - говорится в материале.

Организация отследила по меньшей мере пять судов, когда они либо возвращались, либо следовали, либо находились в портах Италии, Дании и Нидерландов, после того, как санкции ЕС против компании вступили в силу.

В этой ситуации практически невозможно отследить право владения судном, тем более, когда компания меняет названия кораблей, а сами танкеры отключают трекеры в некоторых странах, отметил специалист по международной политике и финансам Рикардо Соарес.

Он также подчеркнул, что плавание под либерийским флагом - это самый простой способ скрыть происхождение судна.

"Использование Россией таких секретных юрисдикций, с которыми она не имеет настоящих экономических связей, является игрой в прятки.

Разместив свой бизнес в трех юрисдикциях, работающих вместе - ОАЭ, Кипр и Либерия - "Совкомфлот" обошел санкции", - заявил экономист и основатель сети Tax Justice Network Джон Кристенсен.

Кто является покупателем российской нефти, которую доставляют танкеры "Совкомфлоту", неясно. По мнению экономиста Джона Кристенсена, действия судоходной компании являются признаком того, насколько Россия стремится смягчить или уклониться от действия западных санкций.

Напомним:

Соощалось, что Индия предоставляет сертификат безопасности для десятков судов российского Совкомфлота, что позволяет подсанкционной российской компании Совкомфлот продолжать торговлю морской нефтью.

Экономическая правда