Индия сертифицирует танкеры подсанкционного Совкомфлота, чтобы те дальше перевозили нефть

Индия предоставляет сертификат безопасности для десятков судов российского Совкомфлота, что позволяет подсанкционной российской компании Совкомфлот продолжать торговлю морской нефтью.

Об этом сообщает Reuters.

Сертификация Индийским регистратором судоходства (IRClass), одной из ведущих в мире классификационных компаний, является последним звеном в цепи оформления документов после страхового покрытия, необходимого для поддержки государственного танкерного флота РФ "Совкомфлота" и доставки российской нефти на зарубежные рынки.

Данные, собранные с сайта IRClass, показывают, что IRClass сертифицировал более 80 судов, находящихся под управлением SCF Management Services (Dubai) Ltd, дубайской компании, указанной как дочерняя компания на сайте "Совкомфлота". Источник агентста, знакомый с процессом сертификации, сообщил, что большинство судов "Совкомфлота" теперь мигрировали в IRClass через дочь в Дубае.

Классификационные общества подтверждают, что суда безопасны и пригодны к мореходству, что важно для страхования и доступа к портам. С введением санкций против РФ за вторжение в Украину, западные сертификаторы перестали предоставлять свои услуги государству-агрессору.

Сертификатор Индии является одним из 11 членов Международной ассоциации классификационных обществ (IACS), ведущих сертификаторов, на которые приходится более 90% мирового грузотоннажа. Четыре ведущих члена IACS из Великобритании, Норвегии, Франции и США перестали предоставлять услуги российским компаниям из-за санкций.

Представитель IRClass, в свою очередь, заявил, что "индийский классификатор судоходства, как международное общество классификации судов, повторяет, что мы не сертифицировали принадлежащие суда под флагом или управляются российскими компаниями". При этом представитель отказался комментировать связь дубайского подразделения с его русским материнским подразделением.

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"Совкомфлот" ранее попал под санкции со стороны Британии и Евросоюза, тогда как США ограничили его финансовую деятельность.