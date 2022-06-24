В РФ из-за дефицита пищевой упаковки хотят увеличить размер тары для напитков для детей

Из-за нехватки пищевой упаковки российские производители соков просят правительство разрешить увеличить предельный размер тары для напитков для детей раннего возраста с 0,2 л до 0,5 л.

Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на участников рынка.

Отмечается, что аналогичное послабление уже принято для молочного детского питания, но из-за временного характера этого мероприятия особого эффекта пока нет.

По данным газеты, Союз производителей соков, воды и напитков ("Союзнапитки") попросил российское правительство до 30 декабря 2022 увеличить с 0,2 л до 0,5 л максимальный объем упаковки для продажи соковой продукции для детей раннего возраста до трех лет.

"Вопрос обсуждался на заседании в аппарате правительства 23 июня, рассказали его участники. По их словам, это должно позволить сэкономить пищевую упаковку, с приобретением которой начались проблемы", - говорится в статье.

Ограничения максимального объема упаковки записаны в техническом регламенте Таможенного союза. Для детей до трех лет сок производится порционно в упаковках по 0,2 л, 80% которой было импортным, говорит источник издания на рынке.

По его словам, эти ограничения связаны только с рекомендациями по порциям, а не с безопасностью продукции.

ВИДЕО ДНЯ

Газета напоминает, что в апреле 2022 года премьер Михаил Мишустин подписал постановление, увеличивающее с 0,2 л до 0,5 л максимальный объем упаковки при продаже молочных смесей, молока, сливок, кефира для детей до трех лет.

Собеседник издания в одном из производителей детского питания говорит, что в молочной отрасли эта мера особого эффекта не принесла. Там в большие объемы – 0,5 л – разливается лишь небольшой сегмент: молоко и кефир.

Кроме того, компании не спешат перестраивать производство из-за того, что ослабление носит временный характер, а освобождение складов и закупка новой упаковки займут минимум три-четыре месяца.

Напомним:

Из-за санкций ЕС крупные российские производители продуктов питания столкнулись с нехваткой картона для пищевой упаковки – представители российского объединения "Союзмолоко" предлагают распределять картон для пищевой упаковки между ее производителями.

Экономическая правда