Из-за санкций у российских производителей дефицит картона для пищевой упаковки

Из-за санкций ЕС крупные российские производители продуктов питания столкнулись с нехваткой картона для пищевой упаковки – представители российского объединения "Союзмолоко" предлагают распределять картон для пищевой упаковки между ее производителями.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на источники на рынке.

"Представители "Союзмолока" (объединяет Danone, PepsiCo, "Экониву", "Молвест" и др.) на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам 9 июня предложили распределять картон для выпускаемой в России пищевой упаковки между ее производителями, включая Tetra Pak, "Ламбумиз", "Стерекс Пак", "Молопак", "Промпак", - пишет газета.

По словам источников издания, отраслевая ассоциация попросила депутатов запросить у Минпромторга РФ информацию о месячном производстве картона до конца года.

Гендиректор "Союзмолоко" Артем Белов объясняет, что, обладая информацией о прогнозируемых объемах выпуска картона, производителям упаковки было бы легче планировать свою деятельность и договариваться с покупателями. По его словам, уже были случаи, когда производителям упаковки не подтверждались поставки оговоренных объемов картона.

Отмечается, что проблемы возникли после принятия ЕС пятого пакета санкций, который вступил в силу 9 апреля.

Под ограничение подверглась продукция шведского производителя упаковки Tetra Pak. У компании есть локализованное производство в России, но для нормального функционирования необходимо поставлять импортные упаковочные материалы и компоненты.

Tetra Pak в начале июня просила Национальный совет по торговле Швеции сделать исключение из-за социальной значимости продукции компании и разрешить поставки, но получила отказ.

Гендиректор "Ламбумиза" Александр Абалаков отмечает недостаток ламинированного картона, который используется для пищевой промышленности. До введения санкций до 50% такого сырья импортировалось. По словам Абалакова, нужно найти замену для выпадающих объемов.

По данным источников газеты, сохраняется нехватка около 30% картона. Собеседник на молочном рынке объясняет, что российский картон не всегда высокого качества и не выдерживает требований по срокам хранения продукции.

Перевести же на другие виды упаковки – пластик или стекло – некоторые продукты, например, ультрапастеризованное молоко, невозможно из-за технологии производства, объясняет источник.

По словам источника, производители молочной продукции вынуждены искать альтернативных поставщиков упаковки, в частности, в странах Юго-Восточной Азии. Кроме того, некоторые компании выводят из ассортимента часть продукции картонной упаковки, например йогурты, для использования в наиболее рентабельных продуктах.

Экономическая правда