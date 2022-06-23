ЕС будет наращивать импорт газа из Норвегии на фоне газового кризиса

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Евросоюз и Норвегия договорились об увеличении торговли газом на фоне скорейшего сокращения поставок российского газа.

Об этом говорится в заявлении Европейской комиссии по итогам встречи исполнительного вице-президента ЕК Франса Тиммерманса, комиссарши по энергетике Кадри Симсон и министра нефти и энергетики Норвегии Терье Аасланда.

Согласно заявлению, стороны "договорились сегодня о дальнейшем укреплении тесного сотрудничества между ЕС и Норвегией в области энергетики с целью углубления их долгосрочного энергетического партнерства". В частности, речь идет об обеспечении дополнительных краткосрочных и долгосрочных поставок из Норвегии.

Отмечается, что блок признает безотлагательность действий по повышению энергетической независимости и работе по снижению цен на энергоносители в ЕС и Норвегии.

Норвегия является крупнейшим производителем нефти и газа в Европе, и обеспечивает около четверти потребления газа странами ЕС.

"С учетом высокого уровня производства в Норвегии в первые месяцы года – тенденция, которая, как ожидается, сохранится до конца года – существует большой потенциал для увеличения продаж в Европу в 2022 году, что принесет около 100 ТВт-ч дополнительной энергии на европейский рынок" , – говорится в совместном заявлении.

Напоминаем:

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В четверг Германия запустила второй этап экстренного газового плана на фоне сокращения поставок из России – следующим местом будет государственное регулирование потребления газа. Министр энергетики Роберт Хабек при этом заявил, что в стране "газовый кризис".

Днем ранее глава Международного энергетического агентства (IEA) Фатих Бирол посоветовал Европе срочно готовиться к тому, что Россия зимой полностью перекроет поставки газа.