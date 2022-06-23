"Киевстар" расширил еще на 14 стран предоставление внутренних тарифов в роуминге

Мобильный оператор "Киевстар" заявил, что абоненты могут общаться по своим "домашним" украинским тарифам в 30 странах мира.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевстара".

Отмечается, что оператор увеличил "географию" услуги "Роуминг как дома" еще на 14 стран: Бельгия, Великобритания, Греция, Португалия, Финляндия и Швеция, Дания и Норвегия, Ирландия, Люксембург, Словения, Хорватия, Швейцария и Египет.

"Теперь и в этих странах абоненты Киевстар могут пользоваться услугами в своем тарифе, просто оплатив счет на 4 недели для подписки, или месяц в контрактных тарифах.

Абоненты подписки по особым условиям услуги "Роуминг как дома" могут воспользоваться всеми основными сервисами, предусмотренными их тарифным пакетом. Контрактные и бизнес клиенты получают дополнительный пакет услуг: 500 минут для исходящих звонков на все украинские номера и номера в стране пребывания, 15 Гб мобильного интернета, а также 50 SMS. Все входящие звонки тоже безлимитны", - говорится в сообщении.

Ранее "Киевстар" заявил, что абоненты могут общаться по своим "домашним" тарифам в 16 странах.

\Экономическая правда

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