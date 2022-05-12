"Київстар" розширив до 16 країн надання внутрішніх тарифів у роумінгу

Мобільний оператор "Київстар" заявив, що абоненти можуть спілкуватись за своїми "домашніми" тарифами у 16 країнах.

Про це йдеться у повідомленні компанії.

До 9 країн ЄС (Польща, Словаччина, Румунія, Угорщина, Молдова, Німеччина, Італія, Литва та Чехія), де вже понад місяць абоненти можуть користуватися мобільним зв'язком та інтернетом за тарифами, як в Україні, "Київстар" додає ще Францію, Іспанію, Австрію, Болгарію, Нідерланди, Латвію та Естонію.

"Крім того, Київстар збільшує перелік тарифних планів, для яких діють нові умови. У контрактних та бізнес-клієнтів оператора, як і раніше, вони працюють майже у всіх тарифах. А для абонентів передплати будуть доступними не тільки в тарифах "ТВІЙ" та "ВСЕ РАЗОМ", а ще й в частині пропозицій 2019-2020 років. З їх повним переліком можна ознайомитися за посиланням", - додають у пресслужбі.

"У колаборації з іноземними партнерами ми змогли суттєво змінити умови міжнародного роумінгу. Завдяки цьому понад 80% наших клієнтів можуть користуватися дзвінками та інтернетом за кордоном просто оплачуючи свій тариф. Це не лише дешевше та зручніше для них, але й дуже важливо для українського телекому.

Чим більше клієнтів за кордоном будуть оплачувати свій тариф та користуватися послуги Київстар, тим більше ми зможемо інвестувати у відновлення інфраструктури в Україні та в підтримку клієнтів в районах з бойовими діями", - заявив керівник департаменту додаткових послуг та операторських відносин Київстар Олександр Галушко.

Економічна правда