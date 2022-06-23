Группа Ермака-Макфола представила дорожную карту финансовых санкций против РФ: что предусматривает

Международная рабочая группа по санкциям против России представила Дорожную карту финансовых санкций.

Об этом сообщается на сайте Офиса президента.

Отмечается, что документ содержит анализ влияния ранее введенных ограничений на финансовую систему РФ, перечень рекомендаций по усилению давления на государство-агрессора и карту рисков по реализации санкционной политики.

"Разработанные предложения базируются на зависимости РФ от западных резервных валют, рынков и банков, в частности в торговле. Цель предложенных ограничений – лишить Россию финансовых потоков, которые агрессор направляет на спонсирование войны", – говорится в сообщении.

Отмечается, что для этого необходимо сделать три шага: наложить полные блокировочные санкции на весь финансовый сектор РФ; полностью отказаться от предоставления услуг и сотрудничества с агрессором в финансовой сфере; достичь институциональной изоляции, начав переход к новой экономической политике без участия России.

"Указанные мероприятия соответствуют трем уровням новых финансовых ограничений по РФ, которые могут реализовываться поэтапно в течение ближайших месяцев", - добавляют эксперты группы Ермака-Макфола.

По их словам необходимо наложить полные блокировочные санкции на 30 крупнейших российских банков с государственным капиталом, Московскую биржу, Национальный расчетный депозитарий, Национальный клиринговый центр.

Индивидуальные санкции должны быть расширены на российских чиновников, ответственных за финансовую политику.

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РФ должна быть признана государством – спонсором терроризма и включена в черный список Международной группы по противодействию отмыванию грязных денег (FATF).

Группа подчеркивает, что единственным учреждением РФ для операций с товарами, в отношении которых не введены санкции, может остаться "Газпромбанк". Для этого он должен получить специальную лицензию, позволяющую осуществлять исключительно ограниченный объем операций и полностью заблокировать другие расчеты.

"Во-вторых, необходимо завершить расторжение экономических отношений с РФ. Россия должна быть исключена из западных фондов и компаний. Предприятия и отдельные лица должны потерять доступ к услугам по инвестиционному и другому консалтингу, управлению активами, работе на крипторинках. Группа предлагает дальнейшее введение полных блокировочных санкций против всех русских банков и денежных учреждений.

В-третьих, нужно добиться институциональной изоляции РФ. Для этого предложено ввести жесткие инструменты контроля за финансовыми операциями с РФ. Строгий централизованный контроль и регулирование торговли России позволят предотвратить кражи технологий и интеллектуальной собственности, особенно в отношении товаров и услуг двойного назначения. Что касается российских предприятий, то должен действовать комплексный экспортный контроль", - говорится в документе.

Группа также предлагает ввести новые границы прозрачности и раскрытия информации о сотрудничающих с Россией компаниях для увеличения рыночного и общественного давления.

Эксперты добавляют, что необходимо усилить требования по работе с агрессором и определить основания для введения вторичных санкций.

Дорожная карта финансовых санкций, как и предыдущие наработки группы Ермака-Макфола - План действий по усилению санкций и Дорожная карта энергетических санкций, - будет передана институтам, отвечающим за реализацию санкционной политики.

Напомним:

Рабочая группа при президенте показала план санкций, которые Украина будет предлагать ввести против РФ: помимо энергетического эмбарго в нем есть меры, которые не должны допустить избегания уже наложенных санкций и усилить финансовую изоляцию врага.

Международная рабочая группа по санкциям против России (экспертная группа Ермака-Макфола) наработала Дорожную карту энергетических санкций: рекомендации по санкциям против РФ.

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Экономическая правда