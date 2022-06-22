Курс валют на 22 июня: сколько стоит гривня в кассах банков

Средний курс гривни в кассах банков 22 июня снова несколько укрепился и составил 35-35,6 грн за доллар, на черном рынке курс стабилен.

Об этом идет речь в данных сайта minfin.com.ua.

Так, 22 июня средние курсы валют в кассах банков были такими:

Доллар США – 35-35,6 грн (курс на 21 июня – 35-35,7 грн);

Евро – 36,655-37,5 грн (курс на 21 июня – 36,7-37,7 грн).

В разрезе банков Приватбанк предлагает курс доллара на уровне 35,2-35,6 грн, Сбербанк – 35-35,6 грн, Укрэксимбанк – 34,9-35,6 грн, Райффайзен – 34,8-35,6 грн.

По данным finance.ua, котировки гривны против доллара на черном рынке постепенно крепли в течение дня. Так, к 12:20 они составляли 35,21-35,34 грн за доллар, хотя днем ранее колебались на уровне 35,18-35,36 грн.

Напоминаем:

Национальный банк с 21 мая отменяет ограничения на установление курса, по которому банки продают наличную валюту – до сих пор он не мог отклоняться более 10% от официально установленного регулятором.

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В НБУ объясняли, что такой шаг сделает валютный рынок более устойчивым и будет способствовать снижению амплитуды курсовых колебаний в его наличном сегменте.