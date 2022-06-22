Нефть дешевеет на фоне ожиданий заявления Байдена о приостановлении налога на горючее

Цены на нефть упали более чем на 6 долл за баррель на фоне настаивания президентом США Байденом снизить растущие цены на топливо, включая давление на основные энергетические компании страны.

Об этом пишет Reuters.

По состоянию на 07:18 по Гринвичу фьючерсы на американскую нефть WTI упали на 5,98 долл. (5,46%) - до 103,54 долл. за баррель.

Фьючерсы на нефть Brent подешевели на 5,67 долл. (4,95%) – до 108,98 долл. за баррель.

Агентство напоминает, что США – крупнейший в мире потребитель нефти – пытаются преодолеть резкий рост цен на бензин и инфляцию.

Ожидается, что в среду президент США Джо Байден призывает временно упразднить федеральный налог на бензин в размере 18,4 цента за галлон, заявил источник Reuters.

Отмечается, что представители семи нефтяных компаний должны встретиться с Байденом в четверг под давлением Белого дома, чтобы снизить цены на топливо, поскольку они получают рекордную прибыль.

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В то же время, генеральный директор Chevron Майкл Вирт заявил во вторник, что критика нефтяной промышленности не является способом снизить цены на топливо.

Напомним:

Президент США Джо Байден будет призывать временно отменить федеральный налог на бензин, пишет WSJ.

За последние 12 месяцев стоимость горючего в Соединенных Штатах выросла на 62% и 13 июня достигла рекордной отметки в 5 долларов за галлон (3,8 литра).

Байден обрушился с резкой критикой на американскую нефтяную промышленность, предупредив, что энергетическим компаниям не следует "пользоваться проблемами, созданными войной в Украине, для получения чрезмерной прибыли и повышения цен, что ухудшает положение семей" в США.

Экономическая правда