У США зафіксовано найвищу ціну на бензин за всю історію

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За останні 12 місяців вартість пального в Сполучених Штатах зросла на 62% і досягла рекордної позначки 5 доларів за галон (3,8 літра).

Про це повідомляє "Голос Америки" з посиланням на Американську автомобільну асоціацію.

Це рекордний рівень, досягнутий після кількох місяців стрімкого зростання цін на пальне. Рік тому середня ціна галону бензину у США становила 3,07 долара.

Підвищення цін на пальне слідує за неухильним зростанням цін на нафту, які різко впали в перші дні пандемії COVID-19 через падіння попиту, але знову зросли в міру відновлення світової економічної активності.

Наразі барель сирої нафти продається в Лондоні та Нью-Йорку за ціною понад 120 доларів.

Згідно з урядовими даними, загальні ціни на енергоносії в США у травні зросли майже на 35% вище в порівнянні з тим самим місяцем у 2021 році. Це сприяло загальному зростанню споживчих цін у США, які у травні підскочили на 8,6% порівняно з тим самим періодом минулого року, що стало рекордним зростанням за останні 40 років.

У п'ятницю президент США Джозеф Байден обрушився з різкою критикою на американську нафтову промисловість, попередивши, що енергетичним компаніям не слід "користуватися проблемами, створеними війною в Україні, для отримання надмірного прибутку та підвищення цін, що погіршує становище сімей" у США.