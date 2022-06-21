Украине могут предоставить "каникулы" для выплат по внешнему долгу

Сейчас обсуждается возможность предоставления Украине "каникул" для выплат по внешнему долгу.

Об этом говорится в Отчете о финансовой устойчивости от Национального банка.

Отмечается, что суммарно оказанная и объявленная финансовая помощь составляет около 30 млрд дол. До трети составляют безвозвратные гранты, остальные кредиты под низкие ставки и кредитные гарантии. При этом суммы кредитов МВФ, ЕС, ЕИБ, Всемирного банка и иностранных правительств с начала войны к середине июня превысили 7 млрд дол.

Финансовые ресурсы от партнеров, напоминает регулятор, необходимы для Украины из-за ежемесячного дефицита бюджета около 5 млрд дол. и в условиях закрытого доступа к внешним частным рынкам капитала.

"Также обсуждаются действия для введения для Украины каникул на уплату по внешнему долгу", - пишет Нацбанк.

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Напоминаем:

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Министр финансов Сергей Марченко заявил, что график выплат по внешнему долгу не сложен в этом году, поэтому Украина имеет все возможности даже в военное время обслуживать его погашение.

Он отмечал, что правительство хочет быть ответственным по поводу внешних долгов и не рассматривает их реструктуризацию.