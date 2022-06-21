Все разделы
Укр / Рус

Decathlon в России закроет магазины и продажи на сайте

Вторник, 21 июня 2022, 09:20 - Алексей Павлыш

Французская сеть спортивных товаров Decathlon с 27 июня приостанавливает деятельность в РФ: будут закрыты как магазины, так и продажи на сайте.

Об этом сообщается на сайте сети.

Причиной остановки работы в Decathlon называют трудности с поставками и обещают, что клиенты получат уже оформленные заказы.

До 26 июня включительно будут открыты 36 магазинов в 16 регионах. На сайте можно будет оформить покупку до 22:00.

"26 июня мы временно приостанавливаем деятельность в России", - говорится в заявлении компании.

Напомним:

В марте Decathlon сообщила о временном приостановлении деятельности на территории РФ: компания обещала продолжить поддерживать 2500 работников в России.

ВИДЕО ДНЯ

Экономическая правда

"Экономическая правда" теперь в Telegram. Мы отслеживаем, как быстро падает путинский режим и какие компании присоединяются к бойкоту агрессора. Подписаться можно здесь.

ритейл компании Россия
Материалы по теме
Испанская сеть Mango откажется от прямых продаж в РФ и передаст свои магазины франчайзи 20 июня 2022, 10:14
АМКУ не предоставлял разрешения французам на покупку сети магазинов Brocard 16 июня 2022, 16:12
Больше всего вакансий приходится на магазины – исследование 16 июня 2022, 13:20
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте