Decathlon в России закроет магазины и продажи на сайте

Французская сеть спортивных товаров Decathlon с 27 июня приостанавливает деятельность в РФ: будут закрыты как магазины, так и продажи на сайте.

Об этом сообщается на сайте сети.

Причиной остановки работы в Decathlon называют трудности с поставками и обещают, что клиенты получат уже оформленные заказы.

До 26 июня включительно будут открыты 36 магазинов в 16 регионах. На сайте можно будет оформить покупку до 22:00.

"26 июня мы временно приостанавливаем деятельность в России", - говорится в заявлении компании.

Напомним:

В марте Decathlon сообщила о временном приостановлении деятельности на территории РФ: компания обещала продолжить поддерживать 2500 работников в России.

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Экономическая правда