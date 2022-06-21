Decathlon в России закроет магазины и продажи на сайте
Французская сеть спортивных товаров Decathlon с 27 июня приостанавливает деятельность в РФ: будут закрыты как магазины, так и продажи на сайте.
Об этом сообщается на сайте сети.
Причиной остановки работы в Decathlon называют трудности с поставками и обещают, что клиенты получат уже оформленные заказы.
До 26 июня включительно будут открыты 36 магазинов в 16 регионах. На сайте можно будет оформить покупку до 22:00.
"26 июня мы временно приостанавливаем деятельность в России", - говорится в заявлении компании.
Напомним:
В марте Decathlon сообщила о временном приостановлении деятельности на территории РФ: компания обещала продолжить поддерживать 2500 работников в России.
Экономическая правда
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