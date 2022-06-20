Венгрия продлила безразрешительный режим для украинских перевозчиков до "транспортного безвиза"
Понедельник, 20 июня 2022, 22:10 -
Венгрия продлила срок безразрешительного проезда в двустороннем сообщении для украинских перевозчиков до момента вступления в силу "транспортного безвиза".
Об этом сообщила пресс-служба Укртрансбезопасности.
Транзитный проезд по территории Венгрии без использования разрешений возможен в случае выполнения перевозки в и из Украины.
В конце марта Венгрия разрешила украинским перевозчикам до 30 апреля осуществлять все двусторонние и транзитные перевозки по территории своей страны без разрешений.
Напоминаем:
14 июня украинское правительство согласовало окончательную редакцию Специального Соглашения о либерализации автомобильных перевозок с делегацией Еврокомиссии.