Венгрия продлила безразрешительный режим для украинских перевозчиков до "транспортного безвиза"

Венгрия продлила срок безразрешительного проезда в двустороннем сообщении для украинских перевозчиков до момента вступления в силу "транспортного безвиза".

Об этом сообщила пресс-служба Укртрансбезопасности.

Транзитный проезд по территории Венгрии без использования разрешений возможен в случае выполнения перевозки в и из Украины.

В конце марта Венгрия разрешила украинским перевозчикам до 30 апреля осуществлять все двусторонние и транзитные перевозки по территории своей страны без разрешений.

Напоминаем:

14 июня украинское правительство согласовало окончательную редакцию Специального Соглашения о либерализации автомобильных перевозок с делегацией Еврокомиссии.