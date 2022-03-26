Угорщина дозволила перевезення територією своєї країни без дозволів

Угорщина дозволила українським перевізникам до 30 квітня здійснювати усі двосторонні та транзитні перевезення територією своєї країни без дозволів.

Про це повідомила Укртрансбезпека.

"Це дозволить українським перевізникам здійснювати всі необхідні перевезення для забезпечення життєздатності країни та української економіки без прив’язки до дозволів та додаткових адміністративних бар’єрів", - повідомили у відомстві.

Там додали, що Угорщина стала четвертою країною ЄС, яка ввела тимчасовий бездозвільний режим.

Нагадуємо:

Раніше Латвійська Республіка дозволила усі двосторонні та транзитні перевезення територією своєї країни без дозволів для українських перевізників.

Зі свого боку Словацька Республіка та Республіка Болгарія дозволили українським перевізникам без дозволів здійснювати будь-які транзитні перевезення вантажів і пасажирів територію своїх країн.