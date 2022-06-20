В ЕЦБ полагают, что украинские переселенцы помогут ЕС с дефицитом рабочей силы

В Европейском центробанке оценили, что вынужденные украинские переселенцы могут привести к росту рабочей силы в еврозоне от 0,2 до 0,8%, ведь часть украинцев останется в странах ЕС.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на публикацию Европейского центрального банка.

"Согласно всем предположениям, имеющимся на данный момент, приблизительный расчет указывает на средний рост рабочей силы в зоне евро в среднесрочной перспективе на 0,2%-0,8%", – считают в ЕЦБ. Это, оценили в еврорегуляторе, соответствует росту от 0,3 до 1,3 миллионов рабочей силы в еврозоне.

Учитывая рекордно низкий уровень безработицы, еврозона столкнулась с дефицитом рабочей силы, а вынужденно переселенные украинцы могут немного ослабить напряженность на европейском рынке труда, заявил ЕЦБ.

При этом там отмечают, что в ЕС имеются высокие административные барьеры для привлечения людей к работе, что затрудняет их интеграцию на рынки труда принимающих их стран.

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Напоминаем:

Если активные боевые действия закончатся в ближайшие месяцы, около полумиллиона украинцев могут остаться в Европе, однако в случае более длительной войны эта цифра может возрасти в десять раз.

Да, если война России против Украины закончится быстро, около 500-600 тысяч человек может не вернуться в Украину. Если долго, оценки достигают 5 млн человек.