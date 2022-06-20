Украина ожидает в скором времени получить первые квоты на экспорт электроэнергии от ENTSO-E
Украина рассчитывает на получение от континентальной сети ENTSO-E первых квот на экспорт электроэнергии в Европу в размере 100 МВт на следующей неделе.
Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил советник премьер-министра, член наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрий Бойко.
"Украина рассчитывает на получение от континентальной сети ENTSO-E первых квот на экспорт электроэнергии в Европу в размере 100 МВт на следующей неделе.
"На следующей неделе, думаю, уже будем понимать объемы и их распределение между соседними системными операторами: Словакия, Венгрия и Румыния. Рассчитываем на ранее анонсированные 100 МВт, по их распределению между странами продолжается дискуссия", - сказал Бойко.
По его словам, НЭК "Укрэнерго" выполнила все шесть технических предпосылок, необходимых для начала экспорта украинской электроэнергии в Европу.
Он уточнил, что сейчас отрабатываются отдельные моменты на техническом и организационном уровнях по запросам ENTSO-E.
"Конечно, Украине хотелось бы поскорее все согласовать, поэтому наши ожидания в определенной степени опережают не только скорость работы европейской бюрократической машины, а иногда и наши возможности, которые сейчас часто корректируются войной..."
Нам уже удалось побудить европейцев двигаться гораздо быстрее, чем они это делают обычно, но место для взаимного ускорения безусловно осталось", - резюмировал Бойко.
Напомним:
Украина надеется получить 1,5 млрд евро от экспорта электроэнергии в Европейский Союз до конца года и заработать еще больше в будущем после того, как получила право на экспорт в ЕС.
Недавно "Энергоатом" приступил к экспорту электроэнергии в Молдову.
Экономическая правда
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