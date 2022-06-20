Сорванное выступление Путина, российские суды и СМИ: IT-армия за неделю атаковала 400 российских ресурсов
Понедельник, 20 июня 2022, 10:40 -
С 13 по 19 июня IT-армия атаковала более 400 российских онлайн-ресурсов.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.
- Экономический форум с выступлением Путина. Атаки на базу аккредитации экономического форума, который проходил в Петербурге, заставили перенести выступление Путина на час. "Это испортило его встречу с военными корреспондентами и снизило количество отвратительной пропаганды от главного террориста мира", - заявляют в Минцифры.
- Региональные суды РФ. Информация, хранящаяся на ресурсах российских региональных судов, несколько недель остается недоступной из-за постоянных кибератак.
- Сайты террористических образований в Украине. IT-армия вывела из строя онлайн-ресурсы террористических образований на временно оккупированных территориях Украины.
- Российские СМИ. "IT-армия продолжает сдерживать пропаганду и не останавливает "профилактические" работы с российскими СМИ", – добавили в министерстве.
Напомним:
С 6 по 12 июня украинская IT-армия атаковала около 450 российских онлайн-ресурсов, в частности, правительственные учреждения, госуслуги онлайн и строительные магазины.
Экономическая правда
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