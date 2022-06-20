Сорванное выступление Путина, российские суды и СМИ: IT-армия за неделю атаковала 400 российских ресурсов

Возродить "Мрию". Как Украина может отстроить самый большой в мире самолет Ан-225 мог быть спасен. Что помешало эвакуировать "Мрию" и другие самолеты из аэропорта в Гостомеле и как теперь восстановить гордость украинского авиапрома? (укр)