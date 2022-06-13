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На прошлой неделе IT-армия атаковала 450 российских ресурсов

Понедельник, 13 июня 2022, 10:30 - Алексей Павлыш

С 6 по 12 июня украинская IT-армия атаковала около 450 российских онлайн-ресурсов, в частности, правительственные учреждения, госуслуги онлайн и строительные магазины.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации Украины.

  1. Из-за DDoS-атаки была остановлена ​​работа сайтов государственных учреждений РФ.
  2. Информация, хранящаяся на ресурсах Роспотребнадзора, долгое время была недоступна.
  3. У россиян возникли трудности с получением государственных и муниципальных услуг онлайн из-за нестабильной работы сервиса "Мои Документы".
  4. В Крыму строительные магазины кафиров перешли в офлайн-режим, ведь онлайн-магазины так и не смогли оправиться после многочисленных атак. "Еще больше российских СМИ отправилось за коллегами "отдыхать" на неопределенный срок", - сообщают в Минцифре.

Напомним:

За неделю с 30 мая по 5 июня IT-армия атаковала около 600 российских ресурсов: в частности, интернет-провайдеры, СМИ и информационные системы.

Экономическая правда

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Украина Россия IT война кибератака
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