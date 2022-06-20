Китай нарастил импорт нефти из России до рекордного уровня

В мае импорт Китаем сырой нефти из РФ вырос на 55% в годовом измерении до рекордного уровня – Россия вышла на первое место по поставке сырья в Китай, опередив Саудовскую Аравию.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на данные Главного таможенного управления Китая.

Отмечается, что по итогам мая импорт российской нефти, включая поставки по трубопроводу Восточная Сибирь - Тихий океан и морские перевозки из европейских и дальневосточных портов России, составил почти 8,42 млн т.

Этот показатель эквивалентен примерно 1,98 млн баррелей в сутки и на 25% больше, чем 1,59 млн баррелей в день в апреле.

Таким образом, Саудовская Аравия стала вторым крупнейшим импортером российской нефти. По итогам мая объемы поставок увеличились на 9% по сравнению с показателем мая прошлого года и составили 7,82 млн т, или 1,84 млн баррелей в сутки.

"Эти данные показывают, что Москва может найти найти покупателей на свою нефть, несмотря на западные санкции, хотя ей приходится снижать цены.

И хотя общий спрос на сырую нефть в Китае был ограничен из-за COVID-ограничения и замедления экономики, ведущие импортеры, включая нефтеперерабатывающего гиганта Sinopec и трейдера Zhenhua Oil, активизировали закупку более дешевой российской нефти в дополнение к поставкам из Ирана и Венесуэлы", - пишет агентство.

Напомним:

Поставки нефти из России в Индию и Китай достигли рекордных значений, а Азия стала крупнейшим покупателем российского сырья.

Экономическая правда