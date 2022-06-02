Энергоатом: отключение оккупированной ЗАЭС невозможно

В Энергоатоме заявили, что сегодня существует только один сценарий для оккупированной ЗАЭС – это стабильная и надежная работа в энергосистеме Украины.

Об этом компания сообщила в соцсетях.

"Ее отключение невозможно ни с технической, ни с экономической, ни с политической, ни с точки зрения безопасности", - говорится в сообщении.

Там добавили, что Запорожская АЭС работала, работает, и будет стабильно работать в энергосистеме Украины. "У нас есть все основания уверенно об этом заявлять", - резюмировали в Энергоатоме.

Напоминаем:

Ранее советник премьер-министра Юрий Бойко заявил, что Украина не исключает сценарий, по которому в случае малейшей угрозы потери контроля над оккупированной войсками РФ Запорожской атомной станцией она будет полностью отключена.