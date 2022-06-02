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Украина рассматривает сценарий с полной остановкой оккупированной ЗАЭС – советник Шмыгаля

Четверг, 2 июня 2022, 16:04 - Алексей Павлыш

Украина не исключает сценарий, по которому в случае малейшей угрозы потери контроля над оккупированной войсками РФ Запорожской атомной станцией она будет полностью отключена.

Об этом заявил советник премьер-министра Юрий Бойко в комментарии Энергореформе.

"В рамках подготовки к постоянному прохождению отопительного сезона рассматривается сценарий с полной остановкой ЗАЭС", – добавил Бойко.

По его словам, к такому решению приведут "малейшие движения в сторону потери контроля над станцией".

При этом он сказал, что энергосистема Украины готова и способна справиться с последствиями такого решения.

В начале марта российские оккупанты захватили город Энергодар и ЗАЭС, расположенную рядом с городом. Это самая большая по размерам атомная электростанция в Европе и третья в мире.

Экономическая правда

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АЭС Шмыгаль война
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