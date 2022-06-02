Тайвань запретил экспорт современных чипов в РФ и Беларусь
Минэкономики Тайваня ввело запрет на экспорт современных чипов в Россию и Беларусь в ответ на вторжение в Украину.
Об этом пишет Taiwan News.
Отмечается, что компаниям из РФ и Беларуси теперь запрещено покупать микропроцессоры или микросхемы тайваньского производства, имеющие какие-либо из следующих характеристик:
- скорость производительности 5 гигафлопса или выше;
- тактовая частота электронного компонента свыше 25 МГц;
- один или более портов и интерфейсов обеспечивает скорость передачи данных между компонентами 2,5 МБ/с или более;
- свыше 144 контактов, или если основное время задержки распространения сигнала при переключении менее 0,4 наносекунды.
"Эти условия, по сути, исключают Россию и Беларусь из современных технологий, производимых на Тайване", - пишет издание.
Кроме того, Тайвань больше не будет продавать оборудование для производства чипов этим странам. В частности, речь идет о сканерах и сканирующих электронных микроскопах.
Напомним:
Правительство Тайваня ввело контроль за экспортом технологий в Беларусь - ограничения запрещают тайваньским компаниям экспортировать большой перечень технологической продукции без специального разрешения.
Таким образом, на Беларусь распространили ограничения, ранее введенные по экспорту в РФ.
Экономическая правда
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