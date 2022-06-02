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Тайвань запретил экспорт современных чипов в РФ и Беларусь

Четверг, 2 июня 2022, 18:50 - Алексей Павлыш

Минэкономики Тайваня ввело запрет на экспорт современных чипов в Россию и Беларусь в ответ на вторжение в Украину.

Об этом пишет Taiwan News.

Отмечается, что компаниям из РФ и Беларуси теперь запрещено покупать микропроцессоры или микросхемы тайваньского производства, имеющие какие-либо из следующих характеристик:

  • скорость производительности 5 гигафлопса или выше;
  • тактовая частота электронного компонента свыше 25 МГц;
  • один или более портов и интерфейсов обеспечивает скорость передачи данных между компонентами 2,5 МБ/с или более;
  • свыше 144 контактов, или если основное время задержки распространения сигнала при переключении менее 0,4 наносекунды.

"Эти условия, по сути, исключают Россию и Беларусь из современных технологий, производимых на Тайване", - пишет издание.

Кроме того, Тайвань больше не будет продавать оборудование для производства чипов этим странам. В частности, речь идет о сканерах и сканирующих электронных микроскопах.

Напомним:

Правительство Тайваня ввело контроль за экспортом технологий в Беларусь - ограничения запрещают тайваньским компаниям экспортировать большой перечень технологической продукции без специального разрешения.

Таким образом, на Беларусь распространили ограничения, ранее введенные по экспорту в РФ.

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технології экспорт Россия Беларусь мир
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