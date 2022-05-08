Тайвань вслед за РФ ограничил экспорт высокотехнологичных товаров в Беларусь

Правительство Тайваня ввело контроль за экспортом технологий в Беларусь - ограничения запрещают тайваньским компаниям экспортировать большой перечень технологической продукции без специального разрешения.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление правительства.

Таким образом, на Беларусь распространили ограничения, ранее введенные по экспорту в РФ.

"Этот шаг в значительной степени символичен, учитывая минимальный уровень прямой торговли Тайваня с Беларусью или Россией.

Но ситуация в Украине вызвала широкую общественную симпатию на Тайване из-за того, что многие люди рассматривают это как параллели между происходящим в европейской стране и тем, что может произойти, если Китай когда-либо использует силу, чтобы установить контроль над островом, который он считает своей территорией", - пишет агентство.

Список экспортного контроля содержит оборудование для производства полупроводников – отрасль, где Тайвань является мировым лидером, а также лазеры и навигационные системы. Он призван предотвратить использование технологий в военных целях.

Министерство экономики Тайваня заявило, что этот шаг был сделан "учитывая активное участие Беларуси во вторжении России в Украину".

Экономическая правда