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Hewlett Packard Enterprise официально покидает РФ и Беларусь

Четверг, 2 июня 2022, 18:15 - Алексей Павлыш

Технологическая компания Hewlett Packard Enterprise решила полностью уйти из РФ и Белоруссии.

Об этом говорится в заявлении компании.

В феврале компания приостановила поставки и продажи в РФ и Беларусь.

С этого времени компания внимательно следила за ситуацией.

"Продолжать деятельность в России и Беларуси для нас нецелесообразно", - говорят в HPE.

"Мы продолжаем упорядоченный выход нашего оставшегося в этих странах бизнеса. Мы стремимся к прозрачному общению с членами нашей команды, клиентами и партнерами, которые пострадали, когда мы сворачиваем бизнес-операции в двух странах", - добавили в компании.

HPE – компания, специализирующаяся на производстве серверов, суперкомпьютеров, систем хранения данных и другого оборудования для серверных систем.

HPE образовалась после разделения компании HP на сервисную и продуктовую компанию (собственно, Hewlett Packard Enterprise) и компанию, сосредоточившуюся на производстве ПК и ноутбуков – HP.

В марте сообщалось, что Hewlett Packard Enterprise приостановила бизнес в РФ и Белоруссии.

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HP компании Россия
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