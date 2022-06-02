Индийский энергохолдинг Tata Power ликвидирует дочернюю компанию на Камчатке

Индийский энергохолдинг Tata Power ликвидирует ООО "Фар Истерн Нейчерл Рисорсис", работавшее над проектом освоения Крутогоровского угольного месторождения в Камчатском крае (РФ). Реализация проекта была приостановлена ​​в 2021 году.

Об этом пишет "Интерфакс".

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", заявление о ликвидации компания подала в управление ФНО по Камчатскому краю 31 мая, документы будут готовы 8 июня.

В сентябре 2021 года Tata Power приостановила работу над проектом. Тогда губернатор региона Владимир Солодов объяснял "Интерфаксу", что причиной стала нерентабельность в существующих рыночных условиях.

Тогда же компания заявила о планах отказаться от лицензии на Крутогоровское месторождение угля, однако, по данным Росгеолфонда, участок все еще значится за ФИНР.

"Tata power объясняет свое решение пересмотром стратегии в сторону увеличения инвестиций в возобновляемые источники энергии и сокращение количества проектов, связанных с традиционными энергоресурсами", - говорится в "Горном вестнике Камчатки" со ссылкой на материалы министерства природных ресурсов и экологии Камчатского края (выпуск за январь-апрель 2022 года).

Угольный проект оценивался в $750 млн.

"Разработку планировалось вести круглогодично открытым способом с доставкой топлива конечным потребителям балкерным флотом. Транспортировка угля к побережью предполагалась большегрузными автомобилями. При этом строительство дороги и портовой инфраструктуры Tata Power просила софинансировать из бюджета.

Геологоразведка началась летом 2020 года. В 2021 году работы не велись. Под проект были расширены границы территории опережающего развития "Камчатка", - говорится в сообщении.

Напомним:

Индийская компания Tata Steel, которая входит в топ-15 крупнейших мировых производителей стали, откажется от российского угля из-за созданной санкции неопределенности в поставках.

Экономическая правда