В РФ косметологические клиники опасаются дефицита ботокса

В РФ косметологические клиники после повышенного спроса на ботулинотерапию невесной стали опасаться истощения запасов ботокса, созданных еще до начала войны в Украине.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на данные RNC Pharma.

В марте производитель препарата – американская AbbVie – объявила об остановке поставок в РФ. На смену пришли средства от Ipsen и Merz, но их импорт сокращается, а массово переходить на российские аналоги клиники пока не готовы, пишет газета.

В январе-марте импорт в РФ ботулотоксинов, используемых для коррекции морщин, упал в годовом измерении втрое, до 74,5 тыс упаковок, свидетельствуют данные RNC Pharma.

Ввозилось только два препарата – диспорт от французского Ipsen (на него пришлось 73,8% всего импорта) и ксеомин от немецкой Merz, причем их поставка сократилась на 31% и 3% год к году соответственно.

В 2021 году 25,3% импорта ботулотоксинов пришлось на ботокс от Allergan, принадлежащий американской AbbVie.

Но в марте AbbVie объявила о прекращении поставок в Россию продуктов эстетической медицины, включая ботокс. Ipsen и Merz тоже приостанавливали поставки, но уже возобновили их, утверждает сооснователь СРО "Национальная ассоциация клиник эстетической медицины" (НАКЭМ) Юлия Франгулова.

Проблем с запасами двух препаратов опрошенные руководители клиник пока не наблюдают.

"А вот исчерпываемые запасы ботокса уже вызывают тревогу у клиник",- отмечает Франгулова. У "Медси" запасов ботокса, ксеомина и диспорта хватит минимум на три месяца, говорит завотделением дерматовенерологии и медицинской косметологии клинико-диагностического центра сети на Красной Пресне Светлана Кукушкина.

Ботокс по-прежнему был абсолютным лидером российского рынка ботулинотерапии.

"В 2021 году, например, с учетом серых поставок, препарат занимал 43% этого сегмента в стоимостном выражении, тогда как диспорт, например, – 18%", – отмечает глава аналитического отдела GxP News Александр Одинцов.

Клиники готовы перейти на российские препараты - релатокс от Микрогена и миотокс от ФНЦИРИП имени Чумакова, но только в случае серьезных сбоев с поставками из-за рубежа и заметного роста цен на импортную продукцию.

Напомним:

Американская биофармацевтическая компания AbbVie присоединилась к санкциям против России и прекратила поставки ботокса и филеров, используемых в эстетической медицине.

Экономическая правда